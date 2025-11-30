一気にやるのではなく、できるタイミングで少しずつ無理せずやっていく「コツコツ防災」、第2回は「キッチン」です。これから大掃除の季節です。そこで大掃除に合わせてキッチンの防災対策をすることを提案します。 食器棚・食器類、冷蔵庫、電子レンジなどの調理家電、調理器具、食料品など、色々なものがごちゃっとある（多くの家庭で）キッチンは、手をつけづらい場所です。そこで、年末の大掃除のタイミングで、防