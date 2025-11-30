サッカーのフランス1部リーグで、パリ・サンジェルマン戦に出場したモナコの南野拓実＝29日、モナコ（ロイター＝共同）【モナコ共同】サッカーのフランス1部リーグで29日、モナコの南野拓実はホームのパリ・サンジェルマン戦で後半23分に先制点を決めて同41分まで出場し、1―0の勝利に貢献した。今季リーグ戦3ゴール目。26日の欧州チャンピオンズリーグ（CL）、パフォス（キプロス）戦に続き、公式戦2試合連続得点となった。