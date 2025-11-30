スターラックス航空は、日本〜台湾線就航5周年を記念したタイムセールを、11月28日から12月17日まで実施する。日本発台湾・アメリカ・中東・ヨーロッパ行きのプレミアムエコノミークラス、エコノミークラス片道・往復航空券を12％を割り引く。台湾以外は共同運航（コードシェア）便も含まれる。搭乗期間は2026年3月4日から7月16日まで、一部期間は除外。プロモーションコードは「JP5STAR」。運賃部分以外、ストップオーバーを含む