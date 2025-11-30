作・脚本・主演を佐藤二朗が勤め、城定秀夫が監督をする映画「名無し」が2026年5月に公開することが決定。本作には、丸山隆平も出演する。丸山と言えば、SUPER EIGHTとして「超八 in 日本武道館」を成功させたばかり。一方で、2025年はドラマ「FOGDOG」で平祐奈とW主演を務めるなど、俳優業でも活躍も目覚ましかった。そんな丸山が2025年に主演したもう1つの作品が「金子差入店」だ。丸山にとって「泥棒役者」以来、8年ぶりの映画