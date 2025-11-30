老後の生活が心配な人は何をすればいいか。ファイナンシャルプランナーの首藤由之さんは「年金額を増やすには、まず支給開始年齢を65歳より遅らせる『繰り下げ』が有効だが、それ以外にも方法は複数ある」という――。※本稿は、首藤由之『55歳から15年で2500万円をつくる これだけ差がつく！ 老後のお金』（ディスカヴァー携書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ye