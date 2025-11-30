第二次世界大戦で、イギリス・ロンドンは8カ月にわたってドイツ軍の爆撃を受け、4万人が死亡する被害を受けた。ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルさんは「政府はパニックや、精神を病む市民の急増を予想したが、予想は大きく外れた。爆撃は、ぎりぎりで死を免れた“ニアミス”の人にはトラウマを残すが、直接的な被害がなかった“リモートミス”の人には、『自分は無敵だ』と思わせるようになる」という――。（第3回／全3