◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節清水ユース３―０藤枝東（２９日、静岡・藤枝総合運動公園）清水ユースが藤枝東に３―０で快勝し、無敗で連覇を達成。後半２３分にＤＦ岩永京剛（けいごう、３年）が先制点を奪うと、その後も加点した。２位の磐田Ｕ―１８は藤枝明誠に１―４で大敗も、３位の浜松開誠館が帝京大可児に敗れたため２位が確定。プレミアリーグプレーオフ（ＰＯ）出場を決めた。＊＊＊＊