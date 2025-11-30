元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が３０日放送のフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演した。この日の番組には就任４０日を迎えた高市早苗首相の“片腕”と言われる片山さつき財務相が生出演。橋下氏は「高市さんと片山さんのコンビ、本当にパワフルだと思います」と話し出すと「補正予算の編成については、いろんな意見がありますけど、これまでの単年度収支均衡（その年度の収入と支出