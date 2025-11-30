元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今日は大阪にてファンミーティング」と書き出した柏木。大きな観覧車と夜景をバックにデート中を連想させるショットを掲載。「終演後に外に出たらとっても綺麗な観覧車を見ることができました」と大満足の様子。「次は12月13日の福岡ー！！楽しみにしています」と添えた。ファンからは「今日も奇麗」「可愛いし映えてる」「