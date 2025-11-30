サッカーのドイツ1部リーグで、バイエルン・ミュンヘン戦にフル出場したザンクトパウリの藤田譲瑠チマ＝29日、ミュンヘン（ゲッティ＝共同）【ミュンヘン共同】サッカーのドイツ1部リーグで29日、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはアウェーのバイエルン・ミュンヘン戦にフル出場した。チームは1―3で逆転負けし、9連敗を喫した。Bミュンヘンの伊藤洋輝は出番なし。ブレーメンの菅原由勢は1―1で引き分けたホームのケルン戦にフル出