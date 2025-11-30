サッカーのイングランド・プレミアリーグで、マンチェスター・シティー戦に出場したリーズの田中碧＝29日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）【マンチェスター（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで29日、リーズの田中碧はアウェーのマンチェスター・シティー戦で後半追加タイムまで出場した。チームは2―3で競り負け、4連敗となった。