私はミサト。夫ヒロトと、1歳の娘シオリがいます。義母は車で20分ほど離れた場所に1人で暮らしていますが、シオリが生まれてからは頻繁にわが家に来るようになりました。最初は「孫を可愛がってくれるのはありがたい」と思っていましたが、最近は少し対応に疲れています。義母はいつもわが家にズカズカと上がり込み、私の育児や家事のやり方に口を出してくるのです。今日も朝ご飯を片づけ、洗濯機を回していると……。突然、玄関の