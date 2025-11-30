元体操日本代表の田中理恵さん（38）が29日、自身のインスタグラムを更新。コメンテーターとして出演する日本テレビ「シューイチ」のメンバー大集合ショットを公開した。「シューイチメンバー大集合」とつづり、1枚の写真を投稿。元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子や、同局の岩田絵里奈アナ、佐藤梨那アナらとの集合ショットを披露した。「ヒデさんの40周年記念ライブみんなで観ました」と番組MCの中山秀征の40周