俳優の横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)も、いよいよ残すところ3回。江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎を横浜がエネルギッシュに演じてきた。人を惹きつける魅力や演技の振れ幅、所作の美しさ――制作統括の藤並英樹チーフ・プロデューサーが横浜の才能を絶賛している。『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』蔦屋重三郎役の横浜流星江戸時代中期の