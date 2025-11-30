1986年に全機が空自から退役「最後の有人戦闘機」とも称されるロッキードF-104「スターファイター」は、航空自衛隊の主力戦闘機として1960年代から1980年代にかけて活躍しました。日本では当初200機をライセンス契約により国産化することが決定され、その費用の72％を日本政府が負担し残りの28％をアメリカ政府による資金援助によって賄われることになりました。これらのなかには、珍しい“第2の人生”を送った機体が存在します。