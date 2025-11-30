2019年5月14日、女優・京マチ子の訃報が報じられた。どの新聞記事も、かつて国際映画祭の賞を受賞したことを中心とする短いものだった。占領下の日本映画界で異彩を放ち、映画史に残る実績を残した人物の訃報としては寂しく感じた。果たして京は「忘れられた女優」だったのだろうか。その足跡を出演作とともにたどってみたい。【稲森浩介/映画解説者】【新潮社の秘蔵写真】いつどこでも様になる！和服でキリリ、ドレスで妖艶、