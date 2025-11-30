北洋大（前苫小牧駒大）・大滝敏之監督（７１）の勇退パーティーが２９日、苫小牧市で行われた。社会人野球の強豪たくぎん、苫小牧駒大、北洋大で３０年に渡って指揮を執った大滝監督。沢村賞を受賞した日本ハム・伊藤大海投手をはじめとする１３０人の教え子を含む１８６人の出席者を前に、「伊藤大海が沢村賞を取って（パーティーに）花を添えてくれた。きょう来ていただいたＯＢ、現役たちが私の財産」と語った。今秋限り