『BreakingDown』オーディションのスパーリングで一挙4人をKO。最後は左ミドルで顔面を撃ち抜き本戦出場を決めた「イノシシを倒したことがある」という茨城の未知の強豪に朝倉海や萩原裕介が「1人で4人倒した。強い」と思わず驚きの声をあげた。【映像】「イノシシを倒した」“未知の強豪”が4連続KO29日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown18』（14日、さいたまスーパーアリーナ コミュニ