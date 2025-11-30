Image: James Pero - Gizmodo US Amazonのブラックフライデーセールには、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーと多くのオーディオアイテムが登場していますが、その中で「水に浮く」という特殊能力を持つのはこれだけかも。Anker（アンカー）のBluetoothスピーカー「Soundcore Boom 3i」が33％オフで9,990円！ 1万円を切っています。今年の6月に発売されたスピーカーなので、-33％はお得感あり