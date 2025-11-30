ビジネスの現場は今や“カタカナ語だらけ”。「エンゲージメント」「サステナビリティ」――。しかし、それらの言葉では相手に本当の意味が伝わっていないかもしれない。スピーチコンサルタントの阿部恵氏が明かす、“伝わる言葉”の選び方とは。※本稿は、阿部 恵『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。ビジネスシーンで多用されるカタカナ語は伝わっている？外資系企業で研修