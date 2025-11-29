骨粗しょう症は骨の密度や質が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。加齢や女性ホルモンの低下が主な原因ですが、食生活の偏りや運動不足も影響するため若い頃からの予防と定期的な検査が重要です。今回は、「骨粗しょう症」の予防と検査方法について中谷先生に解説していただきました。 監修医師：中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック） 防衛医科大学校病院や自衛隊中央病院などで医