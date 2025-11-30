ワールドシリーズ期間中だった。10月27日の第3戦の試合前にアシスタント・アスレチックトレーナーを務める中島陽介さん（55）に、話をうかがうことができた。一番に聞きたかったのは、中島さんとカーショーの絆だった。9月19日のジャイアンツ戦。前日の18日に現役引退を発表したカーショーは5回途中に降板し、ベンチで全員とハグを交わしていた。この時、中島さんだけは抱きかかえて持ち上げて感謝の意を示し、SNSでも大きな話