夕方の電車で赤ちゃんがギャン泣き。冷たい視線が刺さる中、筆者の小5息子・壮太(仮名)が見せた“落ち着きゼロ”の行動が空気を一変させました。 冷たい視線に包まれた車内 夕方の電車に、塾に向かう息子の壮太と二駅だけ乗りました。 目の前にはベビーカーの赤ちゃんとママさん。 ママが抱っこしても、赤ちゃんはギャン泣きです。 そこまで混んでいない車内でしたが、周囲の視線は冷たい。 「また子どもか」