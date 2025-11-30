千葉の小林慶行監督がPOへ「3位になって自分たちのホームで試合ができる」ジェフユナイテッド市原・千葉は11月29日、J2リーグ第38節の今治FC戦に5-0で大勝してシーズンを3位で終えた。今治から5ゴールを奪って完勝したゲームは、シーズン最終戦にふさわしいものだっただろう。会見で「1万9000人以上の方達が、自分たちのホームゲームに足を運んでくださったことを凄く嬉しく思います。対戦相手が今治さんだということで、1万70