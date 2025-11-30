29日に岐阜市で行われたサッカーのFC岐阜の試合中、ボールボーイのパイプ椅子が破損し、14歳の男子中学生が指先を切断するけがをしました。 【写真を見る】ＦＣ岐阜の試合中、ボールボーイのパイプ椅子が破損男子中学生が指を挟まれて右手薬指の指先を切断 岐阜県スポーツ協会などによりますと、29日午後3時45分ごろ、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で行われたFC岐阜の試合