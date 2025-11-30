今日30日も多くの所で晴れる見込み。ただ、東北と北海道では雨雲や雷雲が発達しやすく、急に強まる雨や落雷、突風に注意が必要。北海道と東北北部大気の状態が不安定今日30日(日)も、本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。ただ、低気圧が日本の北を進んで、ここから延びる前線が北日本を通過。北海道や東北北部は大気の状態が不安定で、雨雲(雪雲)や雷雲が発達しやすくなるでしょう。落雷や突風、急に強まる雨や雪に、注意が必