賞レースの常連が、「卒業」を選んだワケ「いまは、休みは月に一日取れればいいほうですね。せっかく取れても、結局はYouTubeの企画会議とか撮影なんかが入っちゃうんですけど」そう言って白い歯を見せながら笑うのは、大人気のお笑いコンビ『さらば青春の光』の森田哲夫（44）である。相方は東ブクロ（40）で、ネタ作りはもっぱら森田が担当する。レギュラー番組こそ多くはないがテレビ出演は多く、ラジオ番組のレギュラー３本、