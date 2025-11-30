10月スタートのドラマも後半戦を迎えて、どの作品もさらなる盛り上がりを見せている。そんな中、クランクイン！では「2025年10月期秋ドラマで『演技が光っている主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。気鋭の若手からアーティストとしてもおなじみの実力派まで顔を揃えたが、第1位には『良いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）で主演する間宮祥太朗が輝いた。【写真で見る】秋ドラマ「演技が光っている主演俳優