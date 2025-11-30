4歳のときに子役デビューし、現在でも第一線で活躍する女優・宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）。クランクイン！では、11月30日に40歳の誕生日を迎えた彼女が出演した作品について人気アンケートを実施。集計の結果で決定した上位5作品のタイトルを発表する。【写真】ず、ずっとかわいい…！宮崎あおい、30代の貴重ショットをイッキ見今回の結果は、クランクイン！が2025年11月20日〜24日までの5日間で「あなた