10月にスタートした“秋ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2025年10月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『緊急取調室』第5シーズンで主演を務める天海祐希だった。【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5今回の結果は、クランクイン！が2025年11月20日〜24日の5日間で「2025年10月期ドラマで『演