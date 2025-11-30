Ｊ１清水は２９日、秋葉忠宏監督（５０）が契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表した。２０２３年途中にヘッドコーチから昇格。翌年、Ｊ２優勝で昇格に導き、今季もここまで１１勝１１分け１４敗、勝ち点４４の１３位で残留を確定させていた。近年低迷が続いていたチームの立て直しに尽力し、クラブ内外から続投を願う声がやまなかった功労者が志半ばでオレンジ軍団に別れを告げる。清水が秋葉体制に一区切りを付ける。開