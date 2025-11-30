モデルで女優の谷まりあ（30）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今の時期はお散歩が気持ちいですね」と書き出した谷。ヴィトンのアイテムを着用した様子をアップした。カメラ目線でパシャリ。「明日イッテQお楽しみに」と呼びかけ「ぜひリアルタイムで見てね」と伝えた。ファンからは「射止められたよ」「めちゃめちゃ可愛いすぎるじゃないか」「大好き」「革ジャン似合い過ぎなのよ」「めちゃ