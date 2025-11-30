お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（49）が29日、自身のインスタグラムを更新。二級小型船舶免許を取得したことを報告した。「げへへげへへ免許とれたぜ！」とつづり、二級小型船舶免許証の写真を公開。「これで1人である程度の船運転できるぜ！」とつづった。「ただ俺は金がねぇからよ！船なんて到底買えねぇぜ！」と鈴木。「写真がやっぱり犯罪者顔だぜ」と自らの写真にもツッコミ。「そういえば俺にソックリ