【リーグアン】モナコ 1−0 パリサンジェルマン（日本時間11月30日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】GK呆然の股抜きショットモナコに所属する日本代表MFの南野拓実が、リーグアンで首位に立つパリサンジェルマン（PSG）を相手に先制点を挙げた。DFの股を抜くおしゃれな一撃にファンたちが反応している。モナコは日本時間11月30日、リーグアン第14節でPSGとホームで対戦。南野はトップ下でスタメン出場すると、ゴールレスで迎え