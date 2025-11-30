板垣李光人（23）は、来月5日公開のアニメ映画「ペリリュー−楽園のゲルニカ−」（久慈悟郎監督）で日本兵を演じるためだけに4月に舞台のペリリュー島を訪問した。「演じる上で最低限の誠意、ラインとして必要なもの」と語る向き合いと視点は、3度にわたりパートナーを務めた日本テレビ系「news zero」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時30分）でも光る。多才な脳と心への扉を開いた。【村上幸将】★その場所で得られる何かを求めて