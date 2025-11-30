相続税が気になり始めたら、まず押さえたいのが生命保険の非課税枠（500万円×法定相続人）。たとえば相続人3人なら1500万円まで。預金で残すより税負担を抑えられ、基礎控除を下回れば申告が不要になる場合もある。だからこそ、家族が集まる年末年始は、相続について話しておきたいタイミング。受取人の設定はすぐ変更できる。配偶者より子どもがオススメで、孫は要注意――高齢でも加入しやすい“行って来い”タイプの保険活用術