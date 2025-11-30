52歳で自営業の夫が亡くなった場合、厚生年金に加入していないと考えられるため、遺族として受け取れる公的年金は限定的になります。 遺族年金は「誰でも一定額を受け取れる制度」と誤解されやすいですが、実際は要件が厳しく、自営業世帯ではもらえないケースも珍しくありません。そこで本記事では、受給可能性のある年金の内容や金額の目安を解説します。 自営業は遺族厚生年金の対象外。受け取れるのは3種類