▼青森県（青森地方気象台・３０日５時）【津軽】くもり時々雨【下北】くもり時々雨【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・３０日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・３０日５時）【東部】晴れ後時々くもり【西部】晴れ後時々くもり▼秋田県（秋田地方気象台・３０日５時）【沿岸】雨時々止む【内陸】雨時々止む▼山形県（山形地方気象台・３０日５時）【村山