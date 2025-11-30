▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・３０日５時）【宗谷地方】くもり時々雪か雨【上川地方】くもり時々雪か雨【留萌地方】くもり時々雨か雪【網走地方】くもり【北見地方】くもり【紋別地方】くもり一時雪か雨【釧路地方】くもり時々晴れ【根室地方】くもり時々晴れ【十勝地方】くもり時々晴れ【胆振地方】雨後くもり【日高地方】くもり時々雨【石狩地方】雪か雨後晴れ【空知地方】雪か雨後晴れ【後志地方】雨か雪後くもり