2023年10月7日、イスラエル南部に向けてハマスが大規模攻撃を仕掛け、イスラエルは報復としてガザ地区への空爆を開始した。激しい戦闘の末2025年10月10日に一時的な停戦が成立したものの、イスラエルはその後も理由をつけて武力行使を繰り返している。国際社会の批判が高まるなか、それでもハマスへの攻撃の手を緩めないのはなぜか。その背景には、かつてイスラエルが犯した過ちが関係していた。※本稿は、共同通信外信部記者の平