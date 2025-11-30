º£·î17Æü¤«¤é5Çñ6Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó20¤Î¹Ô»ö¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©ÆüÄø¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤Ö¤ê¤È¡¢°¦»ÒÍÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¸ì³ØÎÏ¤Ç¥é¥ª¥¹¹ñÌ±¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ì±Â²°á¾Ø¤Î½÷À­¤¿¤Á¤Î´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¥³¡¼¥×¥Á¥ã¥¤¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¡¢¤Þ¤º¸½ÃÏ¸ì¤Ç°§»¢¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¬ÌäÃÏ¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃåÊª¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ