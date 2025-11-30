「紀ノ国屋」は、12月9日（火）20時00分から、選りすぐりアイテムを詰め込んだ「お年玉袋」を、公式オンラインストアで先行販売。一部店舗では、12月29日（月）〜12月31日（水）の期間に展開される。【写真】高価なウイスキーもイン！各「お年玉袋」の詳細■豪華なセットを用意今回発売される「お年玉袋」は、毎日の買い物や食卓、おやつの時間を、ちょっぴり豊かに彩る数量限定のスペシャルセット全3種類。ラインナップに