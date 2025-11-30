女優の浅野ゆう子（65）が29日、自身のインスタグラムを更新。2017年に結婚した夫との日光でのデートショットを披露した。「今年も1年間ほぼほぼ毎週のように還暦野球を楽しく勤しんでいた夫がようやくオフになり久々に二人でお出かけ」とつづり、夫婦ショットをアップした。「紅葉を愛でにプチ旅行日光東照宮に行って来ました」とデート先は栃木県・日光であることを明かし、「207段の階段を登りきり息があがりま