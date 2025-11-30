5人組グループ・CORTISが29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演した。【ライブ写真】ステージでサウンドメイキング？大歓声を浴びたCORTISステージは、MARTINのトラックメイキングからスタート。「GO!」「FaSHioN」を会場全体を巻き込んで披露し、新人とは思えないステージ掌握力を見せた。なお、CORTISは28日に「BEAT NEW ARTIST」を受賞し、トロフィーを受け取っ