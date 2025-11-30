「表現の自由が制限された独裁国家では、偉大な芸術は育たない」……かと思いきや、現実世界に目を向けてみると、必ずしもそうとは限らないのが不思議なところである。たとえば、全体主義国家として悪名高かったソ連では、クラシック音楽、バレエ、演劇、小説、映画……多くのジャンルで偉大な作品を生み出している。【写真を見る】ソ連の独裁者たちが手を焼いた“厄介な男”なぜソ連の芸術家たちは、共産党による厳しい統制の中