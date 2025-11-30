本日11月30日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、上戸彩が登場！SixTONESと初共演の上戸は「覚えてらっしゃらないと思うんですけど、森本さん。20年くらい前に六本木のスタジオで…」。当時少年だった森本慎太郎に会ったことがあり、その時の森本の“ある行動”が印象に残ったという上戸。「この男の子“絶対に忘れない”と思って、アイドル誌を見て名前をインプットした」と、当の森本も覚えていない