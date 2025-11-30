今回は、不倫を経て略奪婚した女性が絶望したエピソードを紹介します。SNSで子供をアピールするつもりだったのに…「私はインフルエンサーとしてSNSで〇万人フォロワーがいますが、最近インフルエンサーの仕事が減ってきました。というのも私と同年代の女性は、ママになって仕事の場を広げているからです。そんなあるとき、超のつくイケメン社長と知り合い、付き合うことになりました。社長には奥さんがいましたが、私は子供を妊娠