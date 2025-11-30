「紀伊國屋じんぶん大賞2025 読者と選ぶ人文書ベスト30」の1位に輝いた気鋭の批評家・福尾匠さんの新著『置き配的』が発売即重版となり話題となっております。『置き配的』「第六回いま、書くことについて」より一部抜粋・紹介します。ぜひご覧ください！問題の本質はハッシュタグではない置き配的なコミュニケーションの息苦しさは、すべての発言がポジションというメタデータに回収されることにある。そうした状況のなかで、わ