クエンティン・タランティーノ監督が、自身が選ぶ「21世紀のベスト映画20」を発表。11位に、深作欣二監督による2000年公開の映画『バトル・ロワイアル』を選出し、『ハンガー・ゲーム』は同作の盗用だと非難した。【写真】タランティーノが選ぶ「21世紀のベスト映画20」11位〜20位を見る監督として『パルプ・フィクション』や『レザボア・ドッグス』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などを世に送り出し、シ