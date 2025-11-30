一年で大きく変わった相撲界大相撲の九州場所は安青錦の優勝で終わった。豊昇龍は安青錦を苦手にしすぎだとおもう。この苦手意識は、先々にいろいろ影響をおよぼしそうである。令和7年の全6場所が終わって、この一年で、相撲界の地図はずいぶんと塗り変わった。令和7年1月場所（初場所）が始まったとき、横綱は照ノ富士1人だった。しかし照ノ富士は4日目に翔猿に敗れて2勝2敗となったところで、引退した。横綱がいなくなった。当時